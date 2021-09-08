Отправка призывников в армию Беларуси начнется на месяц раньше обычного: почему? 4 8.09.2021, 8:09

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Представитель Министерства обороны озвучила свою версию.

Плановая отправка в ряды Вооруженных сил начнется в октябре, а не в ноябре, как раньше, сообщает агентство «Минск-Новости». О том, что сроки отправки призывников в армию перенесли, подтвердили Onlíner в пресс-службе Министерства обороны.

Комплектовать соединения и воинские части белорусской армии будут с 25 октября по 5 ноября. В связи с переносом сроков призыва изменится и дата проведения военной присяги в армейских коллективах. В этом году она состоится 20 ноября.

Как пояснила Onlíner официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик, сроки призыва остаются прежними, срок службы тоже. Изменился лишь срок отправки в войска — это значит, что в войска новое пополнение отправится в среднем на пару недель раньше.

«Это связано прежде всего с насыщенной боевой подготовкой в этом учебном году в Вооруженных силах. Придя в войска чуть раньше, ребята успеют к началу основных процессов боевой подготовки пройти курс начальной военной подготовки, условно говоря, получить первичные необходимые навыки и уже без раскачек включиться в боевую подготовку в составе подразделений», — рассказала Наталья Гаврусик.

Отправка молодых людей на срочную военную службу во внутренние войска МВД, части Государственного пограничного комитета и КГБ пройдет в привычные сроки — с 15 по 30 ноября.

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