В Польше микроавтобус с белорусами влетел в фуру
- 8.09.2021, 10:37
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Пострадали шесть человек.
В польском городе Скаржиско-Каменна микроавтобус столкнулся с большегрузом, пострадали шесть человек, сообщают польские власти.
Авария произошла 6 сентября, около 05.15 на трассе S7. Здесь микроавтобус врезался в фуру.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Одного из них из искореженного транспортного средства при помощи специнструмента доставали спасатели.
Как сообщает RadioZET.pl со ссылкой на полицию, все пострадавшие — граждане Беларуси.