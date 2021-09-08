закрыть
8 сентября 2021, среда, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше микроавтобус с белорусами влетел в фуру

  • 8.09.2021, 10:37
  • 3,584
В Польше микроавтобус с белорусами влетел в фуру
Фото: asp. Rafał Maciejczak

Пострадали шесть человек.

В польском городе Скаржиско-Каменна микроавтобус столкнулся с большегрузом, пострадали шесть человек, сообщают польские власти.

Авария произошла 6 сентября, около 05.15 на трассе S7. Здесь микроавтобус врезался в фуру.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Одного из них из искореженного транспортного средства при помощи специнструмента доставали спасатели.

Как сообщает RadioZET.pl со ссылкой на полицию, все пострадавшие — граждане Беларуси.

Фото: asp. Rafał Maciejczak
Фото: asp. Rafał Maciejczak
Фото: asp. Rafał Maciejczak
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»