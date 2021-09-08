В Польше микроавтобус с белорусами влетел в фуру 8.09.2021, 10:37

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Фото: asp. Rafał Maciejczak

Пострадали шесть человек.

В польском городе Скаржиско-Каменна микроавтобус столкнулся с большегрузом, пострадали шесть человек, сообщают польские власти.

Авария произошла 6 сентября, около 05.15 на трассе S7. Здесь микроавтобус врезался в фуру.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Одного из них из искореженного транспортного средства при помощи специнструмента доставали спасатели.

Как сообщает RadioZET.pl со ссылкой на полицию, все пострадавшие — граждане Беларуси.

Фото: asp. Rafał Maciejczak

Фото: asp. Rafał Maciejczak

Фото: asp. Rafał Maciejczak

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