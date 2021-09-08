Представительство Евросоюза заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси 2 8.09.2021, 12:08

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Нерегулярная миграция не может быть предметом торга.

Сегодня представительство Евросоюза в Беларуси заявило демарш Министерству иностранных дел страны в связи с мигрантами.

Европейская служба внешних действий считает, что 50-кратное увеличение количества попыток пересечения границы из Беларуси в страны Евросоюза не является следствием неспособности белорусских властей выполнять свои обязательства по борьбе с незаконной миграцией.

«Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику», — говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

В нем также подчеркивается, что нерегулярная миграция не может быть предметом торга. ЕС призывает беларусские власти прекратить репрессии, обеспечить инклюзивный политический процесс и свободные выборы. Именно эти действия станут поводом для снятия санкций и нормализации отношений.

«Нерегулярная миграция не может быть предметом торга. С октября 2020 года, когда Совет ЕС принял Заключения о ситуации в Беларуси, власти Беларуси полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений», — говорится в заявлении.

Европейский союз по-прежнему требует от белорусских властей прекращения репрессий и проведения свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

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