Белорусские пограничники забросали польские машины камнями и разрезали заграждения, чтобы мигранты прошли в Польшу 2 11.01.2022, 14:21

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Видеофакт.

Польские пограничники опубликовали видео с границы, на котором, по их словам, белорусские пограничники забрасывают польские машины камнями, разрезают пограничный забор и пропускают сквозь него 16 мигрантов на территорию Польши.

Все перешедшие границу мигранты были задержаны.

Materiał z kamer termowizyjnych SG - #PSGSzudziałowo Nielegalne przekroczenie granicy🇵🇱🇧🇾 w nocy 09/10.01. Służby🇧🇾 przecięły concertinę,obrzucały kamieniami pojazdy SG i patrole służb🇵🇱. Grupa 16 cudzoziemców nielegalnie przekroczyła granicę-wszyscy zostali zatrzymani.#zgranicy pic.twitter.com/JrBs7Y6y0A — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 11, 2022

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