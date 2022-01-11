закрыть
11 января 2022, вторник, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пограничники забросали польские машины камнями и разрезали заграждения, чтобы мигранты прошли в Польшу

2
  • 11.01.2022, 14:21
  • 7,146
Белорусские пограничники забросали польские машины камнями и разрезали заграждения, чтобы мигранты прошли в Польшу

Видеофакт.

Польские пограничники опубликовали видео с границы, на котором, по их словам, белорусские пограничники забрасывают польские машины камнями, разрезают пограничный забор и пропускают сквозь него 16 мигрантов на территорию Польши.

Все перешедшие границу мигранты были задержаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип