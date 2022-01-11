Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 11.01.2022, 15:57

Касым-Жомарт Токаев

Предыдущее правительство было отправлено в отставку на фоне общенациональных протестов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Главы Минобороны Нурлан Ермекбаев, МИД Мухтар Тлеуберди и МВД Ерлан Тургумбаев остались на своих местах.

Должности вице-премьеров сохранили Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди. Заместителем премьера также назначен Быхыт Султанов. Он же будет министром торговли и интеграции.

Министром энергетики стал Болат Акчулаков. Министром культуры и спорта назнчен Даурен Абаев, министром национальной экономики —Алибек Куантыров, министром здравоохранения — Ажар Гиният. Министерство информации и общественного развития возглавил Аскар Умаров Аскар, министерство юстиции — Канат Мусин. Министром по чрезвычайным ситуациям стал Юрий Ильин. Полный список министров опубликован на сайте главы государства.

Ранее Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

Предыдущее правительство Казахстана 5 января было отправлено в отставку на фоне общенациональных протестов, которые начались 2 января с города Жанаозен, расположенного на юго-западе страны. Изначально жители вышли на улицы, протестуя против роста цен на сжиженный природный газ, но вскоре требования митингующих политизировались. В Алматы участники беспорядков устроили погромы.

Президент Токаев в ночь с 4 на 5 января ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. 5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска.

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