Литва консультируется с ЕС по поводу транзита «Беларуськалия» 2 11.01.2022, 20:54

2,784

Разрабатывается закон, который бы предоставил варианты для запрета транзита калийных удобрений.

Правительство Литвы ведет консультации с Евросоюзом по поводу транзита «Беларуськалия». Как заявила сегодня премьер-министр страны Ингрида Шимоните, в одностороннем порядке Литва не может запретить транзит белорусских калийных удобрений. По ее словам, сейчас разрабатывается закон, который бы предоставил варианты для рассмотрения такого вопроса, передает Delfi.

«Государство в одностороннем порядке не имеет право вводить санкции в отношении сектора экономики, производителей. Они должны быть согласованы с Еврокомиссией», — сказал Шимоните.

Она добавила, что сейчас правительство проводит соответствующие консультации с Еврокомиссией.

Напомним, транзит белорусских калийных удобрений продолжился через Литву после 8 декабря, когда вступили в силу санкции США в отношении «Беларуськалия». Белорусский производитель уплатил аванс Литовской железной дороге. Между тем летом прошлого года политики заявляли, что транзит прекратится в декабре. Однако оказалось, что санкции США напрямую не затрагивают литовские компании и их взаимоотношения с белорусскими партнерами, в том числе из-за того, что расчеты проводятся в евро. Расторжение контракта со стороны ЛЖД в одностороннем порядке чревато судебными исками со стороны «Беларуськалия», которые в случае удовлетворения могут привести к банкротству госкомпании.

В конце декабря правительственная комиссия Литвы признала не соответствующими национальной безопасности договор, заключенный в 2018 году между «Беларуськалием» и Литовскими железными дорогами, а также изменение, внесенное в него в октябре 2021 года. При этом окончательное решение по признанию договора не соответствующим национальной безопасности остается за правительством страны. Оно может стать основанием для его расторжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».