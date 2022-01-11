Лукашенко подхватил Covid-19 и поехал его разносить 3 11.01.2022, 21:22

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Диктатор во второй раз заболел коронавирусом.

Диктатор Александр Лукашенко подхватил Covid-19 и поехал его разносить в многолюдном зале.

В этом диктатор признался сам сегодня на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

Отметим, что речь диктатор произносил без маски.

В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

Сегодня Charter97.org сообщал, что у Лукашенко начались проблемы с голосом.

Напомним, в 2020 году Лукашенко демонстративно отказывался признавать опасность коронавируса и обвинял умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.

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