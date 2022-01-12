CIT: Россия массово перебрасывает войска из Сибири и Дальнего Востока на Запад 24 12.01.2022, 15:34

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Отправляются соединения всех четырех армий Восточного военного округа РФ.

Российские войска и техника перебрасываются из Сибири и Дальнего Востока на запад страны, обнаружила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Расследователи выявили всплеск публикаций видео в соцсетях с перемещениями военной техники по железным и автодорогам. Проанализировав места съемок и профили пользователей, команда расследователей установила, что войска перебрасывают из восточных регионов России - от Бурятии до Приморского края - на запад.

Среди военной техники на видео видны: грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", и зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитную самоходную установку "Шилка".

Расследователи выяснили, что войска отправляются из Улан-Удэ (Республика Бурятия), Борзя (Забайкальский Край), Белогорска (Амурская область) и Уссурийска (Приморский край). Из этого они делают вывод, что техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа (ВВО).

Как сообщали источники New York Times в американской разведке, Россия собирается увеличить 100-тысячный военный контингент на границе с Украиной до 175 тысяч.

С осени 2021 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Россия концентрирует войска вблизи Украины, и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. Россия это отрицает и заявляет о "безосновательном нагнетании напряженности".

7 января газета The New York Times опубликовала карту, где показано, как 100 тысяч российских военных окружили Украину с трех разных сторон. 10 января в Пентагоне сказали, что не видят существенных признаков сокращения российской группировки вблизи Украины.

На фоне сообщений западных СМИ о наращивании российских войск на границе с Украиной власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Россия, в частности, предложила, чтобы НАТО отказался от расширения на восток и не принимал Украину в свой блок.

По итогам переговоров замглавы МИД Сергей Рябков констатировал, что добиться прогресса по этим вопросам не удалось. Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, возглавляющая американскую делегацию в Женеве, подчеркнула, что будет привержена принципам суверенитета европейских государств и не станет обсуждать безопасность европейских союзников без них.

Накануне Минобороны России объявило о новых учениях в граничащих с Украиной областях с участием около трех тысяч военных и 300 единиц военной техники.

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