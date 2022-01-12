В Казахстане задержан целый ряд высокопоставленных силовиков 5 12.01.2022, 16:54

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Возможно, их обвиняют в госизмене.

Вместе с экс-главой Комитета Национальной Безопасности Казахстана Каримом Масимовым, по данным источника главного редактора orda.kz, задержаны следующие лица:

Абдымомунов Азамат Курманбекович - экс-заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана

Ергожин Даулет Едилович - экс-заместитель председателя – экс-начальник 4 Службы КНБ

Осипов Марат Сапарович - экс-заместитель председателя - экс-начальник 2 службы КНБ

Напомним, экс-глава Комитета Национальной Безопасности Казахстана был задержан якобы за госизмену. Возможно, его бывших коллег обвиняют по этой же статье.

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