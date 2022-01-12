В Казахстане задержан целый ряд высокопоставленных силовиков

В Казахстане задержан целый ряд высокопоставленных силовиков5
- 12.01.2022, 16:54
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Возможно, их обвиняют в госизмене.
Вместе с экс-главой Комитета Национальной Безопасности Казахстана Каримом Масимовым, по данным источника главного редактора orda.kz, задержаны следующие лица:
Абдымомунов Азамат Курманбекович - экс-заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана
Ергожин Даулет Едилович - экс-заместитель председателя – экс-начальник 4 Службы КНБ
Осипов Марат Сапарович - экс-заместитель председателя - экс-начальник 2 службы КНБ
Напомним, экс-глава Комитета Национальной Безопасности Казахстана был задержан якобы за госизмену. Возможно, его бывших коллег обвиняют по этой же статье.