Иммунолог: Носитель «омикрона» может заразить до 100 человек одновременно 6 13.01.2022, 11:50

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Фото: Getty Images

Заболевшему достаточно чихнуть или покашлять.

Новый штамм коронавируса «омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Такое мнение в четверг 13 января выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу «Москва-24», сообщает ТАСС.

— Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу, — сказал Болибок.

По мнению иммунолога, по заразности «омикрон» превзошел корь, которая до сих пор считалась самым заразным заболеванием.

Напомним, новый штамм коронавируса Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 26 ноября, обозначив его греческой буквой «омикрон». Уже тогда в ВОЗ говорили о большом количестве мутаций этого штамма и повышенном риске повторного заражения этим вариантом коронавируса по сравнению с другими. Первые случаи «омикрона» в нашей стране Минздрав зарегистрировал 29 декабря.

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