В Брестской области собираются вакцинировать детей до 12 лет 2 13.01.2022, 20:43

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Говорят, заявку на Pfizer уже подали.

В Брестской области планируют прививать от коронавируса детей до 12 лет. Вакцинировать будут Pfizer. Об этом порталу «Медиа-Полесье» сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В издание обратилась жительница Пинского района, которая рассказала, что ее 10-летний сын-пятиклассник принес бумагу — согласие на вакцинацию от коронавируса со словами «Надо заполнить».

В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья пояснили, что планируется вакцинация детей до 12 лет вакциной Pfizer — заявка на вакцину уже подана.

Напомним, 27 декабря в Беларуси начали прививать против COVID-19 детей в возрасте 12−17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на вакцинацию. Сейчас для вакцинирования предлагается инактивированная китайская вакцина Verо Cell.

Ранее была информация, что в 2022-м году могут начать вакцинировать детей Pfizer.

Так в инстаграм-аккаунте детской консультации Брагина в декабре прошлого года появился опрос: готовы ли родители прививать своих детей с 5 лет препаратом «Pfeifer (Европа)».

Как рассказали тогда в поликлинике, на тот момент они собирали информацию о том, есть ли необходимость в прививках и составляли списки желающих. Однако, по словам собеседницы, вакцинировать Pfizer могут начать в 2022-м году.

В начале этого года прививку против COVID-19 внесли в перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцинацию взрослых ввели в этот перечень еще в октябре прошлого года.

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