Лидеры демократических сил обсудили транзит власти в Беларуси 1 14.01.2022, 16:21

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Обсуждались действия, которые могут изменить политическую ситуацию в стране.

Заседание оргкомитета по проведению конференции демократических сил Беларуси прошло 14 января, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Во встрече приняли участие кандидат в президенты Беларуси, экс-заместитель министра иностранных дел, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский, руководитель Восточноевропейского стратегического форума, бывший сотрудник администрации президента Беларуси Анатолий Котов, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, один из лидеров социал-демократической партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко, политолог, общественный деятель Дмитрий Болкунец.

Участники оргкомитета обсудили действия, направленные на изменение политической ситуации в стране. Принято решение о проведении в ближайшее время конференции белорусских демократических сил, которая должна стать платформой для обсуждения транзита власти и путей развития Беларуси.

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