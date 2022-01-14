Три европейских города официально стали культурными столицами Европы 1 14.01.2022, 19:30

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Один из них — литовский.

Сразу три новые культурные столицы Европы официально вступают в свои полномочия. В этом году этот титул принимают Эш-сюр-Альзетт (Люксембург), Каунас (Литва) и Нови-Сад (Сербия). До конца года города будут проводить множество культурных мероприятий для своих жителей и туристов, пишет «Евро пульс».

Эш-сюр-Альзетт – центр одноименной коммуны с населением около 35 тысяч человек, расположенной в 15 километрах от столицы Люксембурга у границы с Францией. Девиз города в статусе культурной столицы — REMIX Culture. Многочисленные фестивали и мероприятия, запланированные на этот год, будут посвящены общеевропейским ценностям, культуре, искусству и развитию личности. Так город хочет отметить свое трансграничное положение и показать тесную взаимосвязь культур европейских стран.

Каунас является вторым городом в Литве, получившим звание культурной столицы Европы, после Вильнюса в 2009 году. Его лозунг «От временной столицы к современной» иллюстрирует амбиции города: в межвоенный период Каунас был столицей Литвы, а теперь, благодаря уникальной архитектуре в стиле модерн, город снова оказался в центре внимания как инновационный и динамичный в культурном отношении город. Модернистская архитектура Каунаса станет местом проведения многих мероприятий в качестве культурной столицы Европы — всего в городе запланировано более 1000 событий.

Нови-Сад — первая европейская культурная столица Сербии. Годовая культурная программа Нови-Сада под девизом «За новые мосты» направлена на дальнейшее сближение культурного сообщества и жителей города и региона с Европейским союзом и укрепление их связей с остальным регионом Западных Балкан. Фестивали и мероприятия, запланированные городом, будут посвящены актуальным для Европы вопросам, таким как миграция, мир, мультикультурализм и роль женщин в искусстве и молодежной культуре.

Титул культурной столицы Европы присуждается европейским городам с 1985 года. Отбирает кандидатов независимое жюри. Чтобы завоевать это звание, город должен предложить интересную культурную программу на весь год. Взамен он получает поддержку ЕС в организации мероприятий, приток туристов и возможность привлечь новых инвесторов.

В прошлом году титул культурной столицы носили хорватская Риека и ирландский Голуэй. Они вступили в свои полномочия еще в 2020 году и должны были передать свое звание в январе 2021 года. Однако из-за коронавируса их полномочия решили продлить еще на один год. Так у городов появилась возможность провести некоторые из мероприятий, которые пришлось отменить в связи с пандемией.

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