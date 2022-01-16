На границе Азербайджана и Армении произошло землетрясение
- 16.01.2022, 10:25
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Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Зангилане на юго-западе Азербайджана на границе с Арменией утром в воскресенье, 16 января.
По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 05:25 утра. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.
В эпицентре землетрясение ощущалось на уровне 5, в прилегающих районах – до 3-4 баллов.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.