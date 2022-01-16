«Ябатьки» во время пандемии коронавируса ходят по домам пенсионеров 5 16.01.2022, 17:16

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Фотофакт.

В Гомельской области к пенсионерам активно ходят чиновники и прочая нечисть для совместных фото и искусственных улыбочек. При этом во время пандемии коронавируса они не пользуются даже масками, пишет телеграм-канал «БОР».

Вот уж действительно «забота» о пенсионерах.

Со своей стороны хотелось бы обратиться к родственникам пожилых людей, кому предстоит встреча с данными индивидуумами. Защитите пожилых людей от этих садистов, не дайте им угробить ваших бабушек и дедушек. Берегите себя и своих близких!

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