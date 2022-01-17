Посол ЕС: Россия не отдала EMA недостающие документы для признания вакцины «Спутник V» 4 17.01.2022, 16:02

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фото: reuters

Маркус Эдерер подчеркнул, что все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин.

Посол ЕC в России Маркус Эдерер на пресс-конференции сообщил, что Россия не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) недостающие документы для признания вакцины "Спутник V" от коронавируса, передает "Настоящее время".

"Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены", – сказал он.

В ЕС, по его словам, надеются, что это будет сделано по аналогии со Всемирной организацией здравоохранения, которая получила необходимые документы. "Все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире", – сказал он.

Днем ранее представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьев Live" сообщила, что Россия 30 декабря передала ВОЗ все требуемые документы по вакцине "Спутник V". По ее словам, она ожидает, что в феврале этого года пройдет инспекция российского препарата.

Евросоюз признает только четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Европейские страны могут решать сами, пускать или не пускать людей, привитых "Спутником V" или китайским препаратом Sinopharm.

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