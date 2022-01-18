Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк переводят из колонии в тюрьму 1 18.01.2022, 13:15

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Полину Шарендо-Панасюк

Сейчас активистке «Европейской Беларуси» запрещены передачи и покупки в магазинах.

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк переводят из женской колонии в Гомеле переводят в крытую тюрьму в Могилеве. Об этом сайту Charter97.org рассказал ее муж Андрей Шарендо:

— Сейчас практически полностью отсутствует информация от Полины. До конца ноября письма от нее шли регулярно, она писала или своей маме, или моей. Но с конца ноября письма от нее практически не идут. За два месяца пришли только две небольшие по содержанию открытки. Одна из них — поздравление на Новый год. Из той скудной информации, которая доходит от нее и от родственников других политзаключенных, стало известно, что Полина находилась в карцере.

В декабре это было минимум 15 дней. После нахождения в карцере Полина была переведена в так называемое помещение камерного типа, это такой вид наказания. Судя по всему, она помещена туда на три месяца. И во время прохождения этого наказания, если можно так назвать эти издевательства над человеком, ей запрещена передача всех видов посылок и запрещены покупки в магазине.

По словам адвоката, который звонил в колонию, Полину собираются переводить в могилевскую крытую тюрьму. Женская гомельская колония хочет избавиться от неудобной для себя политзаключенной в виде Полины. Почему неудобной? Потому что Полина до сих пор, даже там, в заключении, продолжает свою борьбу, она не сдается. Она полностью не признает ту систему, в плену которой она сейчас находится и это же призывает делать белорусов — не мириться с той ситуацией, которая происходит сейчас в стране и продолжать борьбу за свободу любыми способами.

Отметим, что в крытую тюрьму в Могилеве перевели политзаключенную Наталью Херше.

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