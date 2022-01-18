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Появилось видео с живым Нурсултаном Назарбаевым

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  • 18.01.2022, 14:14
  • 28,868
Появилось видео с живым Нурсултаном Назарбаевым
Нурсултан Назарбаев

Видеофакт.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после событий начала января прокомментировал произошедшее.

Видеообращение экс-правителя, которого многие уже считали покойным, появилось в Сети во вторник, 18 января.

«Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он.

Также он заявил, что Токаев «обладает всей полнотой власти» и скоро будет избран председателем правящей партии «Nur Otan».

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