Появилось видео с живым Нурсултаном Назарбаевым 39 18.01.2022, 14:14

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Нурсултан Назарбаев

Видеофакт.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после событий начала января прокомментировал произошедшее.

Видеообращение экс-правителя, которого многие уже считали покойным, появилось в Сети во вторник, 18 января.

«Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он.

Также он заявил, что Токаев «обладает всей полнотой власти» и скоро будет избран председателем правящей партии «Nur Otan».

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