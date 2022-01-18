Стало известно, что написано в отчете ICAO о захвате Лукашенко самолета Ryanair в Минске 2 18.01.2022, 15:17

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Фото: onliner.by

Было отправлено шесть анонимных писем.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) подготовила отчет об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, на борту которого находились экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. Документ оказался в распоряжении «Новой газеты».

В отчете, помимо технических подробностей, сообщается о несоответствии показаний белорусских властей о времени получении анонимного письма. В нем говорилось о возможном минировании воздушного судна, что привело к экстренной посадке борта в столице Беларуси.

Электронное письмо об угрозе взрыва поступило в аэропорт Минска в 12:56:45 (когда самолет уже готовился к экстренной посадке). Однако Беларусь представила в ICAO скриншот письма с другим временем получения — 12:25. Расследовательская группа ИКАО отдельно отмечает, что Минск отправил ей только скриншот письма, так что проверить его метаданные было невозможно.

Всего, следует из документа, злоумышленники послали шесть писем с одинаковыми угрозами — в аэропорты Вильнюса, Минска, Софии, Бухареста, Киева и Афин. В последние два анонимный e-mail так и не дошел. При этом в аэропорту Вильнюса письмо нашли только на следующий день — в понедельник, так как в выходные почту не проверяли.

Белорусский диспетчер, указывается в отчете, сообщил экипажу, что электронное письмо было отправлено нескольким аэропортам около 12:30 по минскому времени. Впрочем, откуда он узнал об этом, неизвестно, ведь первое письмо об угрозе поступило в аэропорт Вильнюса в 12:25 (в Софию и Бухарест в 12:27 и 12:28 соответственно).

Также в отчете говорится о нескольких случаях несоблюдения белорусскими властями стандартных процедур. Так, например, правила безопасности требуют, чтобы и пассажиры, и экипаж в случае угрозы взрыва покинули самолет. Однако, согласно письменным и устным заявлениям экипажа Ryanair, после посадки наземный персонал минского аэропорта сказал им, что один из членов экипажа должен оставаться на борту, пока будет проводиться обыск самолета.

По их словам, работники аэропорта заявили, что есть правила воздушной гавани, и экипаж должен делать то, что скажут ее сотрудники. При этом диспетчер аэропорта Минска заявил, что решение оставить одного члена экипажа на борту воздушного судна было принято экипажем. Кроме того, был нарушен и протокол о сообщении кода «КРАСНЫЙ».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров и в сопровождении истребителя МиГ-29. На борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали и отправили в СИЗО белорусские силовики.

Сейчас пара находится под домашним арестом и ожидает процесса по делу, связанному с массовыми протестами в Беларуси в 2020 году и раскрытием персональных данных силовиков. Их выпустили из СИЗО после того, как Протасевич дал интервью белорусскому госТВ.

Недавно авиадиспетчер, работавший с бортом Ryanair, рассказал, что посадка самолета была спецоперацией белорусских спецслужб. Из-за инцидента с самолетом западные страны запретили европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничили полеты белорусских авиакомпаний.

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