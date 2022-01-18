Выступление Назарбаева: клан пошел ко дну, а тело «пенсионера» оказалось никому не нужным 3 18.01.2022, 15:24

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Нурсултан Назарбаев

Елбасы стал заложником на золотой цепи.

Появилось первое видео после горячих событий Казахстана с Нурсултаном, пишет телеграм-канал CYNIC.

По стилю очень похоже на "видео с дверью". Нурсултан сам себя назвал почетным пенсионером, после чего сообщил, что никакого дробления элит нет (то есть признал полное поражение клана Назарбаева по всем фронтам и фактическое отступление от власти всех сил клана. Те, кто смогут удержаться внутри, будут играть в свою игру с Токаевым - никаких гарантий Назарбаев дать не может).

Назарбаев может моргать, может галстук завязывать, пачку сигарет в углу стола держать, но он стал заложником на золотой цепи. Естественно никто физически его устранять не будет, ведь все, что можно было вытрясти из "деда", уже вытрясли. Власть, деньги, функции, полномочия, связи...

"Культ" личности ликвидируют. Таблички с фамилией Назарбаева пропадают, столицу Казахстана перестали именовать "Нурсултан" [пока она просто "столица"]. Памятники скидывать никто не мешает.

"Клан" пошел ко дну, а тело "пенсионера" оказалось никому не нужным. Власть выскользнула из рук, как тюремное мыло. И эту власть никто уже не вернёт.

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