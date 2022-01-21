Россияне ринулись скупать недвижимость рядом с «дворцом Путина» 1 21.01.2022, 20:24

3,408

Геленджик стал абсолютным лидером по росту цен на «вторичное» жилье.

Курортные регионы России в 2021 году пережили небывалый всплеск спроса на недвижимость, который вылился в двузначный рост, кратно опередивший средний показатель по стране.

При том что в целом по РФ жилье подорожало за год на 22,3%, в крупнейших городах Краснодарского края скачок оказался выше в 2-3 раза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику SRG.

В Новороссийске квадратный метр взлетел в цене на 76,4% (до 120,9 тысячи рублей), в Анапе - на 65,9% (до 114,1 тысячи рублей).

Абсолютным лидером оказался Геленджик - город, близ которого расположено сооружение, фигурировавшеее в фильме Алексея Навального как «Дворец Путина», а позднее названное собственностью миллиардера Аркадия Ротенберга.

В Геленджике стоимость вторичной недвижимости взлетела на 92,6%, до 196,8 тысячи рублей за квадратный метр.

В Сочи рост оказался вдвое меньше - 45,7%, но этого оказалось достаточно, чтобы средняя цена приблизилась к московской - 246 тысяч рублей за квадратный метр.

Причиной повышенного спроса, поднявшего цены в курортных регионах, стали расширение на фоне пандемии льготной ипотеки, а также закрытие границ, отмечает глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«Если раньше многие россияне проводили зиму в Азии или Европе, то сейчас в основном внутри страны», - указывает он. По оценкам Ассоциации туроператоров России, до 2020 года «на зимовку» ежегодно уезжали до 200 тысяч россиян. Часть из них - потенциальные покупатели курортного жилья внутри страны, считает господин Попов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».