Генсек ООН предупредил о риске появления штамма COVID хуже «омикрона» 3 21.01.2022, 21:56

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Миру стоит перейти в режим «чрезвычайной ситуации» в борьбе с распространением инфекции.

Миру стоит перейти в режим «чрезвычайной ситуации» в борьбе с распространением коронавируса, следующий вариант инфекции может быть еще хуже, чем омикрон-штамм. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей.

Today I urged all @UN Member Countries to go into emergency mode around five action areas:



Fighting #COVID19



Transforming the global financial system



Tackling the climate crisis



Putting people at the centre of the digital world



Delivering sustainable peace. pic.twitter.com/1KxJg5TehM — António Guterres (@antonioguterres) January 21, 2022

«Омикрон» — это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН выразил уверенность, что приоритетом повестки дня во всех странах должно стать прекращение распространения инфекции. Он отметил, что коронавирус не должен использоваться в качестве «прикрытия» для сокращения свободы СМИ или подавления прав человека. «Правительства также ввели непропорциональные ограничения, наносящие ущерб развивающимся странам, например, то, что я назвал некоторое время назад «апартеидом путешествий», — заключил он.

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