Два этапа Эль Мюрид

25.01.2022, 13:15

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Эль Мюрид

Системность подходов у НАТО существенно выше российских.

Лидеры Великобритании и других ведущих стран НАТО согласились, что в случае вторжения на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его онлайн-встречи в понедельник с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

"Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", - отмечается в заявлении.

Примерный рисунок действий Запада уже наметился. Будет ли военное столкновение Украины и России — это вопрос вероятностей и рисков. Пока они не носят экстремальный характер, но явно выше (и существенно выше) того, что можно назвать нормой. Запад в этой ситуации вырабатывает двухэтапный набор действий.

На первом этапе Украине предстоит самостоятельно отражать вторжение (в какой бы форме оно ни состоялось и что бы под этим ни понималось). Запад на первом этапе готов включить непрямую военную помощь и принять целый пакет ограничивающих санкций против России. При этом прямой ввод сил НАТО или участие в боевых действиях будет либо исключено, либо максимально ограничено. Скорее всего, речь пойдет об оказании разведывательной, информационной, аналитической поддержке и некотором участии в техническом противодействии силам вторжения. Конечно, участие инструкторов, советников и частных военных компаний.

Второй этап может состояться, если Украина потерпит военное поражение или наоборот — силы вторжения будут однозначно разгромлены в ходе боевых действий. Тогда НАТО примет непосредственное участие в событиях, выполняя ключевую задачу — обозначить свое участие и получить место за столом переговоров. Штаты, естественно, в любом случае останутся максимально удалены от событий, чтобы занять место модератора будущих переговоров.

Пока идет подготовка в основном к первому этапу, однако НАТО придвигает свои войска ближе к Украине на тот случай, если придется срочно входить на ее территорию и блокировать наступление российской армии в случае разгрому украинских сил. Это вариант раздела Украины на зоны. Он еще менее вероятен, чем собственно война, но подготовка к нему в качестве превентивной меры очевидно ведется.

Пока Запад считает желаемым невоенный результат: если Кремль не рискнет на военные действия, он в любом случае будет выглядеть как сторона, «сдавшая назад», что существенно понизит его переговорные позиции. По сути, это ключевая проблема, по которой сейчас невозможно добиться деэскалации. Возможно, кремлевские и готовы отступить, но их уже подловили, и теперь вариант «отступаем, но мужественно» невозможен. Это будет однозначно потеря лица.

Военный сюжет для Запада сегодня менее желателен, но НАТО оценивает его как вполне вероятный, а потому сейчас основная подготовка идет к тому, чтобы сделать первый этап для Кремля непреодолимым. Затяжной конфликт будет для России губительным, так как запас прочности у нее близок к нулю. Она может воевать, но только непродолжительное время и на все более локальном театре военных действий. Поэтому перевод конфликта в затяжной фактически приведет к поражению — либо военному (а затем политическому), либо просто политическому. Что, в общем-то, Западу безразлично.

Пока можно констатировать, что системность подходов у НАТО существенно выше российских. Они по крайней мере осмысленны и вполне рациональны. Чего о российских нельзя сказать вообще.

Эль Мюрид, ЖЖ

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