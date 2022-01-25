Лукашенко предложил не тестировать белорусов на COVID-19, несмотря на рост заболеваемости 3 25.01.2022, 23:01

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Ранее диктатор предлагал заразить всех белорусов «омикроном».

Встречаясь с учеными сегодня Александр Лукашенко предложил не заниматься тестированием белорусов на Covid-19, сообщает БелТА.

«Вы знаете, что я контролирую все эти процессы - лечение от коронавируса. У меня своя позиция в этом плане. Я ее никому не навязываю, как и запрещаю кому бы то ни было довлеть над людьми. Сейчас уже говорят, этот омикрон якобы более легкий вирус, к смерти приводит редко при нормальном лечении, поведении человека. И я вижу. Смертность контролирую. Вижу, что у нас нет этой вспышки смертности по сравнению с подъемом этого омикрона. И врачи предлагают: может быть, нам не тестировать всех. А предлагают только тестировать тех, у кого уже появились симптомы», - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко предложил заразить белорусов коронавирусом: «Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: «Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все и это будет вакцина для нас». С моей точки зрения, идеальное предложение».

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