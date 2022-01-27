В Минске бушует штамм «омикрон» 12 27.01.2022, 13:21

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Им инфицированы около 80% заболевших.

В Минске преобладает штамм «омикрон». Им больны около 80% заболевших. Об этом сообщила главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак, сообщает агентство «Минск-Новости».

«В феврале «омикрон» вытеснит другие штаммы коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова рассказала, что «омикрон» очень быстро распространяется по Беларуси.

— По последним данным эпидемиологов, за последнюю неделю среди циркулирующих штаммов коронавируса по Минску — уже более 50% именно «омикрон». По регионам удельный вес «омикрона» несколько ниже, но это дело времени. Поэтому «омикрон» у нас есть, пока что сказать, что он единственный, — не скажешь. Циркулируют «омикрон», «дельта», также у нас есть грипп.