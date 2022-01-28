Как такое может быть, Минздрав? 4 28.01.2022, 16:29

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«Белые халаты» поймали чиновников от медицины на фантастическом вранье.

Telegram-канал «Белые халаты» заявил, что в Беларуси начался лавинообразный рост заболеваемости штаммом «омикрон»:

— Получаем отрывочную информацию о том, как обстоят дела с коронавирусной инфекцией в Беларуси. Коротко — лавинообразный рост заболевших начался, мы вновь начали подьем на пик новой, омикронной заболеваемости.

Как мы всегда писали, официальная коронавирусная статистика Минздрава бесстыдно лжет нам с самого начала пандемии. С появлением в Беларуси «омикрона», эта ложь стала еще более очевидной.

По произведенным оценкам ученых, «омикрон» является от двух до четырех раз более контагиозным, чем штамм дельта согласно исследованиям из Дании и Франции. Кроме того, этот штамм легче уходит от иммунной защиты, что позволяет ему без особых проблем заражать привитых и переболевших (то есть, иммунных) людей. Эти люди болеют легче, чем непривитые, иногда с самыми минимальными проявлениями болезни, но, тем не менее, в статистику заболевших в волну распространения «омикрона» попадают.

Следовательно, по сравнению как с дельтой, так и, тем более, с исходным штаммом, «омикрон» — рекордсмен по способности заражать людей.

Чтобы понять ложь статистики о заболеваемости, достаточно посмотреть на пиковые значения прироста новых заболевших второй волны коронавируса, которую белорусская пропаганда окрестила «самой масштабной». Эти цифры колеблются около 1900. Эта волна была связана с распространением более ранних штаммов коронавируса до дельты.

Далее смотрим на четвертую волну, вызванную дельтой — там был преодолен психологический порог прироста новых заболевших в 2000 (плюс-минус пара десятков человек).

Сейчас же, когда в Беларуси активно распространяется «омикрон» и даже официально объявляют, что более 80% случаев новых заболевших в Минске имеют именно этот штамм, цифра прироста новых заболевших держится на уровне 1900 (плюс-минус пара десятков).

Вдумайтесь: более заразный штамм, который практически не видит отличий между иммунными и неиммунными, заражая и тех, и других…а цифра заболевших не растёт.

Между тем, если обратить внимание на рост заболеваемости с начала января хотя бы у наших соседей — минимум в 10 раз с начала января увеличился у них прирост новых заболевших. В других странах Европы это может быть и двадцати-, а то и тридцатикратное увеличение числа новых заболевших.

Медики в поликлиниках говорят об огромном наплыве пациентов. Около 70% тестов, которые делаются в поликлиниках оказываются положительными, по словам медиков.

При этом, в больницах мест пока достаточно, серьезного роста госпитализаций не отмечается — это совпадает с другими странами, где распространяется «омикрон».

А теперь конкретнее. В редакцию обратились медики одной из поликлиник столицы.

Лишь за вчерашний день в этой поликлинике было получено немного более 300 положительных тестов на COVID. Одна часть города Минска — даже не весь город, а лишь его часть, относящаяся к данной поликлинике делает 1/6 от всей заболеваемости по Республике.

Как такое может быть, Минздрав?

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