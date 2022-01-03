Польша: Минск наносит себе вред своим эмбарго 3.01.2022, 11:41

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Фото: Charter97.org

Все больше польских яблок отправляется в другие страны.

Вице-премьер польского правительства, министр сельского хозяйства Генрык Ковальчик считает, что белорусское продовольственное эмбарго не продлится долго и не нанесет существенного урона польской аграрной отрасли. Об этом он заявил в интервью PAP.

«У нас нет подробной информации об эмбарго, наложенном Беларусью на импорт продуктов и товаров из Польши… Скорее это Беларусь наносит себе вред этим эмбарго. Я думаю, что оно не должно длиться слишком долго», — цитирует агентство Ковальчика.

Напомним, с 1 января вступил в силу запрет на поставки ряда видов продовольствия из стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран, вводивших санкции в отношении белорусских властей.

«Годовой объем торговли с Беларусью составляет около 200 млн евро, это 0,6% от всего польского экспорта продовольствия. Яблоки являются доминирующим товаром, наибольшее влияние запрет окажет на экспорт в садоводстве, хотя Беларусь и не является основным направлением. Все больше польских яблок отправляется в другие страны, например, в Египет», — добавил польский чиновник.

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