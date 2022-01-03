В Казахстане начались протесты против повышения цен на газ 2 3.01.2022, 12:02

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Жители города Жанаозена перекрыли дорогу.

В Казахстане сотни людей пришли к зданию акимата в Жанаозене. В городе отключили мобильную связь. В городе, где большинство автомобилей заправляются газом, протестующие перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре населенного пункта.

С 1 января цена на сжиженный газ повысилась до 120 тенге за литр (около 30 центов). Жители города требуют снизить цены до 50 тенге.

«В прошлом году во время пандемии газ был по 38 тенге, потом подорожал до 50 тенге, затем до 79–80 тенге. Машины сутками стояли в очередях перед газовыми станциями в городе, но газа не было. А сейчас подняли до 120 тенге, на всех станциях газ «появился», очередей нет. Но газ не по карману населению», — рассказали активисты «Радио Свобода».

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