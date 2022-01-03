У «Беларуськалия» нет денег на футбольный «Шахтер»? 1 3.01.2022, 17:02

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Предприятию, попавшему под санкции, теперь не до футбола.

Для солигорского клуба сезон-2021 получился уникальным: серия из 13 побед подряд в ЧБ, всего три поражения в чемпионате и 75 итоговых баллов. Три тренера у руля и феерический вылет из еврокубков после двух поражений от клуба из Люксембурга. Тем не менее на финише года случилось второе подряд (и третье в истории) чемпионство, пишет tribuna.com.

В декабре «Шахтер» уже фактически принялся за подготовку к новому сезону. В начале месяца команду возглавил лучший тренер Беларуси-2021 Иван Биончик, и специалист, не дожидаясь межсезонки, приступил к формированию коллектива. А оставить солигорчан на былых вершинах, кажется, будет очень непросто. «Горняки», как и весь белфутбол, переживают не лучшие в финансовом плане времена, а тут еще и европейские санкции, наложенные на главного спонсора клуба «Беларуськалий». Плюс не стоит забывать о введенных в отечественном футболе лимитах на зарплаты. Все это вынуждает тренерский штаб ломать голову над тем, как сформировать команду, которая будет снова бороться за чемпионство. А коллектив однозначно обновится. «Трибуна» собрала инсайды из Солигорска.

Долги и вынужденная жизнь под лимитами

Как известно, уже почти год белорусский футбол вынужден жить по правилам нового указа, регулирующего зарплаты в клубах: максимум в 8 тысяч рублей для обычных игроков, и 15 тысяч – для сборников. Эти рамки определяют трансферную политику команд. Клубы уже начали предлагать игрокам переподпивать контракты на пониженных условиях, потенциальным новичкам дают не самые большие зарплаты. В итоге даже лидеры команд задумываются о смене работодателя, чемпионата или даже о завершении карьеры, как в случае с Павлом Нехайчиком из БАТЭ.

Подстраиваться под эти требования вынужден и «Шахтер», который в последние годы не уставал приглашать к себе легионеров, практически не считаясь с расходами. «Шахтер» начислял шикарные зарплаты футболистам, из-за чего Игорь Стасевич и Егор Филипенко легко ушли из фактически родного БАТЭ.

Но сейчас наступает новая жизнь. Как уже сообщал журналист Николай Ходасевич, ряду игроков предложено пойти на существенное снижение зарплат. Касается это в первую очередь тех, у кого действуют контракты, а таких игроков немало. Руководство клуба предлагает спортсменам переподписать соглашения на новых условиях. Стасевичу так и вовсе дают понять, что если он останется в Солигорске, то будет получать в 3-4 раза меньше (а получает он там в районе 200 тысяч долларов без премиальных).

Предложение ужаться поступило уже многим футболистам, но, естественно, практически ни у кого в «золотом» Солигорске стремление к экономии восторга не вызвало. По информации «Трибуны», пока за небольшим исключением, о котором ниже, никто не согласился переподписать соглашения на новых условиях.

Переговоры продвигаются очень сложно и потому, что «Шахтер» прилично задолжал футболистам. Ситуация Сергеем Политевичем уже стала достоянием общественности: пропустивший большую часть сезона из-за травмы защитник подал иск в АБФФ на «Шахтер» по поводу недополученных выплат по контракту. Комитет по статусу и переходам футболистов обязал клуб рассчитаться по неоспариваемой задолженности до 9 января, а также прийти к мирному консенсусу в части спорной суммы.

По информации «Трибуны», пока в АБФФ с подобными заявлениями больше никто не обращался, хотя долги перед игроками у «Шахтера» копятся. Как нам удалось узнать, на конец года футболисты не получили зарплату за ноябрь. Да и на отдых игроки ушли без положенных отпускных. Об обещаниях со стороны руководства погасить все в ближайшее время «Трибуне» ничего не известно. По сути, все ждут января – тогда и начнется активная работа по «выбиваю» долгов.

При этом речь идет не только о ноябрьской зарплате. Уже полгода никто из команды – ни игроки, ни административный штаб – не получали премиальных. Их выплата во всех турнирах прекратилась после позорного вылета из еврокубков. Руководство аргументировало свое решение неудовлетворительными результатами на международной арене, хотя нельзя исключать, что возникновение финансовых затруднений просто удачно наложилось на провал команды в Европе. По информации «Трибуны», и в сезоне-2021, и в пару предыдущих сезонов премиальные в «Шахтере» держались на уровне 1000 долларов на игрока за победу. После провальной евроквалификации игроки эти деньги не получали. Руководство клуба не пересмотрело свое решение даже после ряда побед в чемпионате и завоевания золотых медалей. К слову, и за чемпионство положенные премии футболисты также еще не увидели.

Что самое интересное, в, казалось бы, крепком и устойчивом клубе существуют финансовые проблемы, которые свойственны клубам средней руки. Как нам удалось узнать, перед некоторыми игроками «Шахтера» не все задолженности погашены еще с сезона-2020, в том числе по так называемым «подъемным».

Отдельно добавим, что перед всеми работавшими в 2021 году в Солигорске главными тренерами клуб счета закрыл – все специалисты получили положенные по контрактам деньги.

Лидеры и ветераны покидают «Шахтер»

А вот на трансферном рынке солигорчане как всегда активны. При этом, что интересно, даже испытывая большие финансовые проблемы, «горняки» умудряются находить деньги на новичков. Так, во второй половине декабря появилась информация, что игрок молодежной сборной Черногории Заим Диванович в ближайшее время пополнит ряды «Шахтера». Причем нынешнему клубу 21-летнего полузащитника «Петровацу» солигорчане должны выплатить 150 тысяч евро. Деньги для «горняков», которые прошлой зимой потратили на новичков более 1,3 млн евро, не самые большие, но все же вряд ли легионер переезжает в Беларусь на зарплату, которую получает местный игрок.

Впрочем, переход Дивановича официально пока не подтвержден, черногорец пребывает в статусе потенциального новичка. Точно такой же статус у лучшего футболиста Беларуси-2021 Андрея Соловья, а также вратарей Романа Степанова, покинувшего брестское «Динамо», и Максима Плотникова, ушедшего из «Динамо» минского. По информации «Трибуны», по крайней мере Плотников в ближайшее время с вероятностью 99 процентов станет игроком «Шахтера» – в клубе его видят основным голкипером. Может переехать в Солигорск лучший бомбардир первой лиги Денис Козловский, сезон-2021 проведший в гомельском «Локомотиве».

В остальном же по игрокам сплошь потери. Например, официально состоялось прощание Юлиуса Сзоке, который укатил в Израиль. Впереди – новые расставания. По информации «Трибуны», в новом сезоне в форме «горняков» точно не будет играть 28-летний защитник Роман Бегунов, пришедший в «Шахтер» еще в 2016-м. Что касается 31-летнего Политевича (его также СМИ отправляют в другой клуб), то по нему вопрос пока открыт. Все должно решиться в январе. Контракт у игрока действует до конца 2022 года.

СМИ писали и о возможном расставании 32-летнего Максима Скавыша с «горняками» с целью вернуться в БАТЭ. Но, по информации «Трибуны», сам игрок не горит желанием покидать Солигорск, даже несмотря на долги и контракт на пониженных условиях.

Ну а куда более громкие новости касаются лидеров и ветеранов «Шахтера». По нашей информации, на трансфер выставлен выступающий за команду с 2018 года 35-летний защитник Александр Сачивко. В этом сезоне футболист провел за команду 27 матчей во всех турнирах (четыре гола и три «ассиста»). Подыскивает «Шахтер» новое место работы и выставленному на трансфер 32-летнему голкиперу Александру Гутору, который в 2021 году сыграл за «горняков» 30 матчей (24 пропущенных мяча, 10 «сухарей»). Кроме Гутора уйдет из Солигорска и его коллега 31-летний Константин Руденок. В свете таких возможных потерь интерес «горняков» к Степанову и Плотникову предельно логичен.

Ну и самая интересная ситуация вокруг 36-летнего Стасевича. Полузащитник не желает идти на существенное сокращение зарплаты, а потому «Шахтер» не нашел иного выхода, кроме как выставить футболиста, у которого еще год действует контракт, на трансфер. Только вопрос, кто согласится удовлетворить запросы ветерана, пусть и с внушительным бэкграундом? Тем более сезон у Стасевича получился не самым ярким (31 матч, три гола, четыре «ассиста»).

К слову, второй экс-борисовчанин – Егор Филипенко – на новые условия работодателя согласился, поэтому очередной сезон начнет в Солигорске.

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