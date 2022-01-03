Как сейчас выехать из Беларуси? 3 3.01.2022, 18:50

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Без виз и вакцинации белорусы могут выехать, например, в Украину.

В допандемийные времена выезжать в Польшу, Литву, Украину или теплые страны для многих белорусов было нормой. Как сейчас обстоят дела с пересечением границы и куда в начале января предпочитают ехать белорусы – в материале abw.by.

Как отдохнуть в России и Украине

Важное нововведение последних недель – для белорусов, которые возвращаются из-за границы, независимо от страны полностью отменена самоизоляция. В остальном значительных изменений нет. Как и в прошлом году, по-белому выехать на отдых на личном автомобиле не получится: в Польшу, Литву, Латвию и Украину вас без оснований не выпустят белорусские пограничники, в Россию – не впустят их российские коллеги. Покинуть страну можно железнодорожным транспортом, если говорить о поездке в Россию, или только на самолете, но опять же есть ограничения.

Например, в России въезжающих из родной страны белорусов не спросят о причине поездки только в том случае, если они передвигаются железнодорожным или авиатранспортом. Для въезда же в страну на автобусе, микроавтобусе и личном автомобиле потребуется веское основание: наличие ВНЖ или близких родственников, направление на лечение, например, посещение санатория, работу или обучение.

При этом не меньше чем за 48 часов до предполагаемой поездки человек должен сдать ПЦР-тест и загрузить результаты в приложение "Путешествую без Covid-19".

Несмотря на это, многие турфирмы предлагают автобусные туры в Россию, есть возможность поехать в турпоездку и на поезде. Если вы непременно хотите ехать на автобусе, будут подготовлены основания для въезда – командировка или выезд на лечение в санатории. По словам сотрудников фирм, популярностью на новогодние праздники пользуются туры в Москву и Петербург. Стоить поездка будет от 200 до 500 рублей в зависимости от программы и количества дней.

Чтобы сейчас попасть в Украину, белорус должен заключить договор страхования, который предусматривает возможность получение лечения от ковида. Кроме того, он должен представить отрицательный результат тестирования на коронавирус либо сделать тест на границе, либо предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ. В Беларуси для этого можно привиться Vero Cell от Sinopharm – эта вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения, но признается не во всех странах Европы. Хотя ограничений на въезд для белорусов с украинской стороны нет, они есть с белорусской. Для выезда из Беларуси нашим гражданам потребуется основание – командировка, лечение и т.д.

На практике поездка может выглядеть следующим образом: в Беларуси потребуется только получить в одной из белорусских компаний страховой полис на даты поездки. ПЦР-тест сдается в зависимости от того, с какой компанией вы едете и какие у нее требования, а также от того, проходили ли вы вакцинацию. Тест можно сдать в Беларуси, на украинской границе, а в одной из фирм сказали, что сдавать его и вовсе не придется – вместо этого мы просто платим 10 долларов. В качестве основания для выезда белорусские турфирмы используют командировочные удостоверения или направление в санаторий. Клиенту при этом ничего делать не нужно, все документы оформят в компании.

Зимой у белорусов популярны туры в Киев, Львов и Карпаты. Стоят они от 200 до 600 рублей в зависимости от программы и длительности.

Европа по-прежнему на замке?

А как обстоят дела со странами Шенгенской зоны? Например, в посольстве Литвы сказали, что получить туристическую визу сейчас возможно, но для этого необходимо помимо прочих документов предоставить сертификат о вакцинации одной из 4 вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZenica или Janssen. Как видим, китайской вакцины в этом списке нет, при этом указать такую причину для получения визы, как вакцинация, невозможно, то есть получать сертификат придется в любой другой стране, а потом уже ехать в Литву. Но даже если он у вас есть, из-за действующих в Беларуси ограничений на выезд попасть в страну через наземные пункты пропуска без веских причин все равно не получится, поэтому единственный вариант – лететь самолетом из соседних стран. Зато вернуться на родину можно через наземный пункт пропуска – по возвращении ограничений для белорусов нет, ПЦР-тест не нужен.

Посольство Латвии в Беларуси пока приостановило выполнение консульских функций, то есть получить визу этой страны сейчас не получится. Что касается въезда в страну при наличии у человека визы, то все путешественники перед въездом должны заполнить Covid Pass и предоставить доказательства проведенной вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам и ВОЗ, выздоровления или отрицательного результата теста.

С туристической целью нельзя открыть и польскую визу – сделать это можно только для учебы или работы. Но если виза уже есть, в течение предшествующих поездке 6 месяцев вы переболели ковидом и у вас будет об этом соответствующая справка на английском или польском языке, вы можете въехать в Польшу без карантина, сделав в аэропорту ПЦР-тест, результаты которого действительны 24 часа. Естественно, он должен быть отрицательным. Если такой справки у вас нет, независимо от результатов теста вы обязаны будете 14 дней находиться на карантине либо получить еще один отрицательный результат теста на восьмые сутки карантина. Карантинные требования не распространяются на тех, кто находится в стране меньше 24 часов, но нужно предъявить при въезде обратный билет.

Получить туристическую визу в Германию также возможно, но опять же для этого необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации одной из четырех вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZenica или Janssen.

Где можно привиться и сколько это стоит

Как видим, туристический "шенген" сейчас получить можно, но нужно пройти вакцинацию и получить сертификат. Где это может сделать белорус?

Во-первых, можно съездить в Украину, где одобренные в Европе вакцины есть. Многие белорусы едут туда в экскурсионный тур и совмещают его с получением сертификата. Правда, тут может быть нюанс: в эту страну ездят экскурсионные туры, то есть турфирмы не гарантируют, что все желающие смогут привиться. Сопровождающий предоставит информацию о пунктах вакцинации, но не может гарантировать, что там в дни поездки окажется нужный препарат. Если людям повезет, они смогут привиться однодозовой вакциной Janssen и сразу получить документ. Если вакцины не окажется или в наличии будут только двухдозовые, то есть требующие ревакцинации, придется ехать в тур повторно. Вакцинация в этой стране для белорусов платная, стоит до 50 долларов.

В визовом центре сети туристических агентств Ecotravel нам посоветовали подать документы на греческую визу. После этого можно отправляться в Грецию. К слову, в этой стране признаются белорусские сертификаты о вакцинации, но визу выдадут даже без сертификата. С греческой визой можно отправиться сразу в Польшу: как сказали нам в нескольких туристических агентствах, некоторые так делают, и проблем со въездом, как правило, не бывает. Вакцинация для белорусов в Польше бесплатная, так что тратиться придется только на жилье, питание и развлечения.

Еще один вариант – сделать испанский "шенген" и опять же отправиться в Испанию или Польшу. В Испании тоже признают китайскую вакцину Vero Cell, которой можно привиться в Беларуси. Сделав эту прививку, можно получить визу, даже если до этого у вас никогда не было "шенгена". Без сертификата визу вам откроют только в том случае, если у вас не меньше чем три года назад были открыты шенгенские визы любой страны ЕС сроком действия не менее года.

Кроме того, несколько белорусских туристических агентств предлагают белорусам однодневные туры с возможностью получения сертификата о вакцинации в Польшу, Сербию, Хорватию и Чехию стоимостью от 58 рублей до 85 евро + 100 рублей. Дозвониться в Respector travel для уточнения деталей не удалось, а в SevenTravel рассказали, что за 58 рублей компания оказывает только информационную поддержку поездки: помогает оформить документы на визу и выехать из Беларуси, подскажет адреса пунктов вакцинации в выбранной стране и т.д.

Куда белорусы отправляются в ближайшее время

Как рассказали журналистам в нескольких компаниях, желающих поехать за границу в начале января в этом году несколько больше, чем в прошлом, но спрос на туры все равно далеко от доковидного. Если говорить об автобусных турах, то белорусы активно едут в Украину (Львов, Карпаты, Киев) и Россию (Москва и Петербург). Например, за несколько дней до Нового года найти тур на рождественские выходные оказалось не так-то просто: в одной из компаний во Львов осталось на автобус только 4 свободных места, потому что в последний момент люди отказались от поездки, в других мест было больше.

Едут белорусы зимой на отдых и в теплые страны.

"Самыми популярными направлениями сейчас являются Египет, ОАЭ, есть у нас и новогодние путевки в Турцию. Выбирают туристы и страны, где можно покататься на горных лыжах, – Грузию и Сербию. Многие отели предлагают новогоднюю программу с ужином и развлечениями – когда вы будете выбирать тур, можно уточнить, где она есть. Еще до нового года некоторые белорусы начали планировать свой летний отдых – уже забронировали туры в Турцию и Болгарию", – рассказали нам в туристической компании "Интерсити".

В туристическом агентстве Ecotravel к озвученному списку самых популярных у белорусов направлений добавили горнолыжные курорты Армении. В визовом центре компании уточнили, что из туристических виз сейчас чаще всего оформляют испанскую или греческую визу, а что касается Польши, то в основном белорусы подают документы на национальные рабочие визы.

"В условиях коронавируса наличие шенгенской визы не дает вам права въезда в любую страну Европейского союза, – отметила специалист. – Кто-то для нас открыл границы, кто-то – нет. Поэтому перед тем, как отправиться в конкретную страну, надо уточнять условия въезда и пребывания там. Из остальных направлений, но уже в меньшем количестве люди подают документы на визу в Великобританию и Ирландию, причем причины поездок могут быть разными: кто-то едет с целью туризма, кто-то – по рабочим вопросам".

Bердикт

Выехать за границу без виз и вакцинации белорусы могут в Россию и Украину, из теплых стран популярностью пользуются Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Получить "шенген" сейчас тоже вполне реально – безо всяких дополнительных условий визу даст Греция. Испания готова выдать визу только вакцинированным туристам – там, кроме всех прочих, признается китайская вакцина, – или путешественникам, срок действия годовых (и более) виз у которых закончился не раньше 2018 года.

Польша туристических виз не дает, но с испанской или греческой вы можете посетить эту страну и бесплатно вакцинироваться там, чтобы путешествовать по миру свободнее. Однако наличие визы сейчас не гарантирует, что попадете абсолютно в любую точку Евросоюза, так как в каждом государстве в период пандемии действуют свои ограничения.

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