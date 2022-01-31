Инфекционист рассказал о признаках 100%-ного заражения «омикроном» 31.01.2022, 11:20

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У больного может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания.

При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы заболевания у пациентов могут отличаться значительным разнообразием. Об этом рассказал российский инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, у больного может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания, пишет eadaily.com.

Например, помимо насморка, среди симптомов могут быть и боли в горле, головная боль, осиплость и диарея.

«Может быть один насморк — и у тебя уже „омикрон“, но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройство стула, то это почти 100% будет „омикрон“ в данный период, в момент роста заболеваемости», — сообщил доктор.

Он также отметил, что «омикрон» может вызвать целый спектр других недомоганий. Это и болезненные ощущения в ЖКТ, и боли в животе, и бессонница.

«Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических», — заключил инфекционист.

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