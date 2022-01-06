ОДКБ подтвердила участие белорусских военных в интервенции в Казахстан

ОДКБ подтвердила участие белорусских военных в интервенции в Казахстан6
- 6.01.2022, 12:59
- 6,412
При этом конкретный состав подразделений не был назван.
Организация Договора о коллективной безопасности подтвердила участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане, передает РИА Новости.
"В ОДКБ корреспонденту БелТА подтвердили участие белорусских военных в составе миротворческих сил ОДКБ, направляемых в Казахстан. При этом конкретный состав подразделений в ОДКБ не комментируют", - говорится в сообщении агентства.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.