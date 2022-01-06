«Есть еще очень серьезная интрига – где Назарбаев?» 7 Петр Кузнецов, Telegram

6.01.2022, 13:21

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Петр Кузнецов

Уроки казахстанского протеста.

Утренние сообщения и видео из Казахстана – будто продолжение двух вчерашних постов. Когда надо, казахские силовики стреляют по людям без малейших сомнений.

На данный момент, по сообщениям СМИ, якобы растерявшиеся и побежденные силовики полностью взяли обстановку под контроль в Нурсултане и ведут «антитеррористическую операцию» в Алматы. Одновременно войска в страну вводит ОДКБ.

Для того, чтобы понять, как развивалась ситуация и к чему она пришла, коротко попробуем окинуть ее взглядом, так сказать, в целом.

Семья Назарбаева в последнее десятилетие проводила последовательный курс на отдаление от РФ, что выражалось в множестве принципиальных политических решений. Действовали не резко, но последовательно.

В результате «контролируемого транзита» Елбасы получил, казалось бы, пожизненные гарантии, закрепленные законодательством. Пост президента получил его ставленник, имеющий совместные бизнес-интересы с российскими компаниями.

В какой-то момент локальный протест по экономическим причинам, вспыхнувший в одной из провинций, становится национальным и переходит к политическим требованиям, а впоследствии и радикализируется – у протестующих появляется оружие и они не стесняются его применять. Происходит это при почти полном попустительстве силовиков и демонстрации слабости властью – уступки следуют одна за одной.

Это послужило поводом для Токаева зачистить силовой аппарат от людей Назарбаева и занять пост, который был тому гарантирован «пожизненно», то есть, сконцентрировать у себя всю власть.

С этого момента слабость силовиков как испарилась: последовало заявление о «жестких действиях» и началась тотальная зачистка – «антитеррористическая операция». Параллельно в страну вошли иностранные вооруженные силы.

Описанная цепочка событий может быть как последовательностью продуманных действий, так и чистой случайностью. Однако выгодополучателя тут явно два: Токаев и его клан, сосредотачивающие у себя всю полноту власти, а также Россия, получившая «вход» в страну и возможность свернуть «антироссийский» курс.

Какие выводы из этого можно сделать? Какие-то глубокие, наверное, рано – ситуация в динамике и может измениться тысячу раз.

Самые поверхностные же примерно следующие.

Во-первых, никакие пожизненные гарантии не работают, когда выстроена политическая система, в которой Закон – лишь орудие в руках определенных людей и групп. И авторам таких систем стоило бы примерить ситуацию и на себя тоже.

Во-вторых. Когда нам кажется, что где-то стремительно побеждает прямо-таки демократическая революция, всегда следует вспоминать, что для успешности быстрого силового протеста нужно, как минимум, два условия: реальная (а не мнимая) слабость силовиков и наличие в толпе подготовленных и организованных групп.

Эти факторы сходятся лишь при двух условиях. Первое – это как в Украине: когда в стране долгие годы существовала относительная свобода, в силовых органах возможен какой-никакой, а плюрализм, а внутри общества были возможности для развития военизированных организаций. Если в стране полный авторитаризм, спецслужбы монолитны, а на все, связанное с применением силы – исключительная монополия властей, то куда более вероятен второй вариант.

Когда слабость силовиков является мнимой, а люди в толпе, подталкивающие протестующих к силовым действиям – засланными. В Беларуси мы видели такой расклад уже дважды. Целую неделю в 2020 году силовиков на улицах не было ни слышно, не видно и выглядело это как вполне себе «приглашение» занимать административные здания. А уже пост-фактум мы узнали, что именно в это время на белорусской границе Путин формировал резерв из силовиков. Можно точно так же вспомнить и 2010 год, когда ОМОН появился только после того, как полетели стекла в Доме правительства. Которые, по воспоминаниям очевидцев, начали бить именно провокаторы.

Будем, тем не менее, наблюдать дальше. Сейчас есть еще очень серьезная интрига – где Назарбаев и в каком качестве мы услышим о нем в следующий раз?

Петр Кузнецов, (Telegram https://t.me/peter_kuznetsoff/773)

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