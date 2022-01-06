Секретный самолет из Нурсултана приземлился в Дубае 7 6.01.2022, 13:48

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Там находится недвижимость семьи Назарбаева.

Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, который вылетел из столицы Казахстана около 22:00 (по Минску), приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана — сообщалось, что ведомство получило Embraer Legacy 650 в январе 2020 года, пишет The Insider.

Ранее некоммерческая группа C4ADS совместно с OCCRP публиковали расследование, согласно которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным авторов расследования, резиденции в Дубае есть у внука Назарбаева — Нурали Алиева, бывшего руководителя Комитета Нацбезопасности Карима Масимова и зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Напомним, Масимов был снят с должности главы Комитета Нацбезопасности вечером 5 января. О его снятии стало известно примерно в одно время с вылетом борта E35L.

Как сообщал OCCRP с ссылкой на регистрационные данные недвижимости ОАЭ, Алиев владеет тремя резиденциями в микрорайоне Джумейра-Бич Резиденс на побережье Персидского залива и еще одной в элитной яхтенной пристани Марина в Дубае.

Масимов владеет апартаментами в дубайском комплексе Executive Towers и апартаментами в районе Dubai International City, пишут авторы расследования. Это рядом с аэропортом, где сел борт E35L.

Зятю Назарбаева, миллиардеру Кулибаеву принадлежат апартаменты на искусственном острове Palm Jumeirah. Там же в декабре команда Алексея Навального нашла апартаменты у депутата Госдумы, экс-главы ДНР Александра Бородая.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан «ради лечения». В июле 2020 года экс-президент Казахстана уже летал на «посткоронавирусную терапию» в клинику своего близкого друга шейха Мохаммеда, эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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