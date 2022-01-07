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Посол Польши в Беларуси поздравил православных верующих с Рождеством

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  • 7.01.2022, 16:20
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Посол Польши в Беларуси поздравил православных верующих с Рождеством
Артур Михальский

«Пусть в ваших сердцах будет надежда».

7 января православные верующие празднуют Рождество Христово — один из важнейших религиозных праздников. В связи с этим Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский выступил с рождественским обращением, передает polskieradio.pl.

- Белорусам, которые празднуют Рождество Христово по восточному календарю, желаю радости и спокойствия. Рождение Иисуса всегда напоминает нам о том, что новая надежда может быть в наших сердцах. Желаю этого каждому, особенно политзаключенным, их семьям и близким.

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