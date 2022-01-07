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В Казахстане гостелеканал сообщил об «измене в высшем руководстве»

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  • 7.01.2022, 17:27
  • 20,638
В Казахстане гостелеканал сообщил об «измене в высшем руководстве»

Речь идет о заговоре в верхушке правоохранительных органов.

Казахстанский гостелеканал «Хабар 24» сообщил о госизмене в высшем руководстве, пишет телеграм-канал «БГМ».

За 40 минут до нападения на аэропорт Алматы была дана команда полностью снять оцепление. Это был заговор в верхушке правоохранительных органов.

Захват управления Комитета национальной безопасности в Алматы стало результатом государственной измены в высшем руководстве правоохранительных органов.

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