В Казахстане гостелеканал сообщил об «измене в высшем руководстве»18
- 7.01.2022, 17:27
- 20,638
Речь идет о заговоре в верхушке правоохранительных органов.
Казахстанский гостелеканал «Хабар 24» сообщил о госизмене в высшем руководстве, пишет телеграм-канал «БГМ».
За 40 минут до нападения на аэропорт Алматы была дана команда полностью снять оцепление. Это был заговор в верхушке правоохранительных органов.
Захват управления Комитета национальной безопасности в Алматы стало результатом государственной измены в высшем руководстве правоохранительных органов.