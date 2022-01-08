Энтони Блинкен: Если русские у вас дома, бывает трудно заставить их уйти 8.01.2022, 8:06

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У США есть вопросы относительно ввода войск ОДКБ в Казахстан.

У Соединенных Штатов есть вопросы относительно размещения в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-совещания министров обороны стран НАТО, сообщает "Радио Азаттык".

По словам Блинкена, у властей Казахстана, безусловно, есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. "Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал госсекретарь. Он также добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".

Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта.

Войска ОДКБ были введены в Казахстан (он сам является членом организации) по приглашению президента этой страны Касым-Жомарта Токаева после того, как протесты в ряде регионов переросли в кровавые столкновения. В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане "не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений". Президент России Владимир Путин не выступал с публичными заявлениями о ситуации.

Российские военные размещены в Казахстане на фоне сообщений о наращивании российской вооруженной группировки у границ с Украиной. Именно этой ситуации – как и предстоящим переговорам с Россией – было посвящено совещание НАТО.

Блинкен заявил в пятницу, что Запад готов "решительно ответить" в случае дальнейшей российской агрессии против Украины. "Но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия сделает такой выбор", – сказал он. Он также выразил опасение, что Россия может устроить провокацию для оправдания вооруженного нападения на Украину. Госсекретарь назвал часть российских требований о гарантиях безопасности лишенными смысла и подчеркнул, что США намерены обсуждать на переговорах прежде всего "агрессию России в отношении Украины". Он также предположил, что Москва пытается "создать сферу влияния, охватывающего страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза".

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