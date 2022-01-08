Арестованный глава Комитета национальной безопасности Казахстана встречался в Минске с Тертелем и Лукашенко 1 8.01.2022, 11:46

3,638

Эксперт обратил внимание на некоторые детали встречи.

В Казахстане задержаны бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) и ближайший сподвижник Назарбаева Карим Масимов, а также другие лица, чьи имена пока не сообщаются. Их обвиняют в государственной измене.

В связи с арестом политического супертяжеловеса Масимова следует отметить, что в начале сентября 2021 года он побывал в Беларуси, обсуждал с главой КГБ Иваном Тертелем расширение сотрудничества КНБ и КГБ и даже удостоился личной аудиенции у Лукашенко, передав последнему «большой привет» от Назарбаева и Токаева (именно в такой последовательности), пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

В своем репортаже о встрече «БелТА» привела слова Лукашенко, которые показывают, что Казахстан воспринимался в качестве примере для Беларуси. Сегодня они звучат особенно странно: «Вам очень повезло с Президентом (речь идет о Токаеве). Учиться у вас надо вот этой дружной работе во имя народа, во имя государства».

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».