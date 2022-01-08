«Мост резко начал падать перед нами, а в это время под ним парень шел»1
- 8.01.2022, 12:51
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Очевидец рассказал о том, как обрушился путепровод на Немиге.
Примерно в 3 часа ночи на Немиге пешеходная часть путепровода устала и упала на проезжую часть. Дорогу оперативно перекрыли, а к месту происшествия пригнали строительную технику, чтобы разгрести завал. По предварительной версии, конструкции обрушились из-за скачков температуры и работающего рядом метро.
Журналистам onliner.by удалось пообщаться с очевидцем происшествия Андреем, который в 3 часа ночи был в 10 метрах от падающей части путепровода.
«На глазах все случилось. В часа 3 ночи шли, остановились глянуть, что дорожники делают. Там стоял маленький бус и трактор с ковшом. У опоры в этот момент штукатурка осыпалась, а они работы какие-то проводили рядом. И мост резко падать начал перед нами. В это время под ним парень шел, хорошо хоть без наушников, докричались до него, он ускорился так хорошо. Потом руку ему пожали, со вторым днем рождения поздравили.
Затем побежали наверх с товарищем машины тормозить. Милиционеры быстро сообразили что к чему, достали ленту, мы ее натянули кое-как, они машину поперек поставили. ГАИ, по моим ощущениям, перекрыла движение минут через 20, не раньше», — рассказал Андрей.