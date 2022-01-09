закрыть
9 января 2022, воскресенье, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ Казахстана выдали за «погромщика» известного в Кыргызстане джазового музыканта

8
  • 9.01.2022, 10:35
  • 7,648
СМИ Казахстана выдали за «погромщика» известного в Кыргызстане джазового музыканта

По словам его родственников, мужчину пытали и неизвестно где удерживают.

Власти Казахстана выдали за погромщика джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова.

СМИ Казахстана опубликовали видео, на котором задержанный утверждает, что он прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. По словам мужчины, неизвестные люди якобы оплатили ему перелет, разместили в одной из квартир Алматы и предложили участвовать в митинге за 200 долларов.

Как сообщает издание 24.kg, на видео — руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов. Он также является пианистом, аранжировщиком и исполнительным директором фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна».

По словам его родственников, мужчину пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Родные музыканта обратились через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина