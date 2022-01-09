Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием известного музыканта 4 9.01.2022, 14:57

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Джазмен Викрам Рузахунов был приглашен в Алматы для проведения концертных программ.

Власти Кыргызстана направили ноту Казахстану в связи с задержанием кыргызстанского музыканта в Алматы по подозрению в причастности к акциям протеста. Об этом заявил в воскресенье журналистам в Бишкеке зампред кабмина Кыргызстана - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, передает «Анадолу».

Он заявил, что кыргызстанский джазмен Викрам Рузахунов не является террористом.

«Он добропорядочный человек, и он не террорист. Нас задело то, что пишут СМИ Казахстана. Мы направили туда всю нужную информацию. Он просто мог оказаться не в то время и не в том месте. Информация гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - это неправильно», - цитирует Ташиева агентство «Кабар».

По данным родственников, кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года и второго января в 20.00 он улетел в город Алматы.

В МВД КР сообщили, что на данный момент проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания Викрама Рузахунова.

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