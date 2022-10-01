закрыть
1 октября 2022, суббота, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вашингтон счел визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию оскорблением

2
  • 1.10.2022, 22:29
  • 3,568
Вашингтон счел визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию оскорблением

США решительно поддерживают» Грузию.

Высокопоставленные лица в Вашингтоне категорически осудили посещение самопровозглашенной Абхазии Лукашенко, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан 30 сентября журналистам.

По ее словам, США решительно поддерживают» Грузию. Глава дипмиссии также указала, что приезд Лукашенко пришелся на следующий день после годовщины освобождения Сухума от грузинских захватчиков, что в Грузии отмечают как трагическое событие.

«Особенно больно и оскорбительно, что это произошло на следующий день после того, как мы отметили 29-ю годовщину падения Сухуми, когда я и многие другие возложили венок к мемориалу жертв войны», — сказала Деган.

Она добавила, что США будут работать над тем, чтобы вернуть Абхазию в состав Грузии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип