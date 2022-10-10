Крупные компании Беларуси прекращают поставку в Россию продуктов питания 3 10.10.2022, 8:17

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Режим боится дефицита.

Власти Беларуси, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора ограничения на вывоз продукции за границу, сообщил 10 октября российский «Коммерсант».

Запрет наверняка стал следствием выступления Александра Лукашенко на совещании экономического блока правительства Беларуси 6 октября, где он заявил: «Запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!».

Семи крупнейшим компаниям временно запрещено экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию.

Эксперты полагают, что это на руку российским компаниям, столкнувшимся с перепроизводством, однако устранение конкурентов может повлечь рост цен в России.

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