«ВСУ подходят к нам, сбежать не успеем»: военные РФ паникуют под Херсоном 2 11.10.2022, 8:07

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Украинские войска приблизились к позициям врага на расстояние 2-3 км.

Украинские военнослужащие на Юге страны продолжают контрнаступление, выбивая оккупантов РФ с занимаемых позиций. Вопреки официальной информации Минобороны РФ, российским военным не удается контролировать аннексированные территории.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора наемника из ОРДО.

Мужчина рассказал собеседнику, что недавно съездил на позиции армии РФ, где забрал брошенные вещи.

Однако как только начался обстрел, ему пришлось бежать. Также он признался, что ВСУ постепенно «продвигаются, пробиваются, подходят» к захватчикам. Авиация РФ перестала поддерживать их, как это было в мае.

«Подошли на расстояние 2-3 км, а были 5-6 км. Пешком час ходьбы. Сбежать не успеем», - обреченно говорит боевик.

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