Что потеряла Россия от взрыва на Крымском мосту 4 11.10.2022, 8:16

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Удар стал не только военным поражением для Кремля.

Ущерб от взрыва на мосту через Керченский пролив 8 октября оценивается в 200-500 миллионов рублей, заявили во Всероссийском союзе страховщиков. Что именно входит в эту сумму, не уточняется, поэтому объективность этой суммы установить невозможно. Каким может быть реальный ущерб от вывода из строя Керченского моста, выясняли «Крым.Реалии».

Взрыв и пожар на Керченском мосту были зафиксированы утром 8 октября. Вскоре российские источники показали разрушенный участок автомобильного мостового пролета.

Этот мост служил России четыре года. Российские власти построили его в одностороннем порядке – без согласования с Украиной и вопреки ее позиции. Таким образом, Россия пыталась интегрировать Крым в свое пространство и наладить регулярное транспортное сообщение с полуостровом.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Керченский мост начал выполнять ключевую военную роль – через него Россия регулярно перебрасывала военную технику и личный военный состав для захвата южных областей Украины.

Удар по Керченскому мосту, по оценкам военных экспертов и британской разведки, должен существенно снизить военную активность России на южном направлении фронта, где Вооруженные силы Украины сейчас ведут контрнаступление. Украинские вооруженные силы публично не брали на себя ответственность за инцидент на Керченском мосту.

фото: krymr.org

Не только военная цель

Кроме военной функции Керченский мост играет и существенную экономическую роль. Он является единственным источником поставок на полуостров продовольствия, топлива и других ресурсов после прекращения их обеспечения из материковой части Украины.

Вывод его из строя напрямую сказывается на экономической ситуации не только в Крыму, но и в соседней России.

фото: reuters

Ориентировочный ущерб от взрыва и повреждения моста вскоре после случившегося объявили во Всероссийском союзе страховщиков. По их данным, речь идет о 200-300 миллионах рублей. Но о каком именно ущербе идет речь: только за поврежденные коммуникации и инфраструктуру сооружения или за что-то еще, в ведомстве не уточняют. Насколько объективна эта сумма, судить сложно.

«Основной ущерб из-за взрыва на Керченском мосту является опосредованным и зависит от изменений и замедления логистики от перевозок по нему, и потому они сейчас могут быть подсчитаны лишь условно. Кроме того, взрыв на мосту существенно влияет не только на экономику, но и на военную логистику агрессора, где в целом сложно определить материальную сумму убытков для российской власти», – пояснил «Крым.Реалии» эксперт «Ассоциации реинтеграции Крыма», бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

Борис Бабин

фото: rfe/rl

Российские власти пока официально об ущербе не заявляли.

«Крым.Реалии» выяснили, что незадолго до взрыва российские власти заплатили несколько сотен миллионов рублей за обслуживание и безопасность Керченского моста.

Сколько стоит безопасность

По данным российского портала госзакупок, в марте в федеральном учреждении «Управление федеральных автодорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» потратилиболее 600 миллионов рублей, в том числе, на обеспечение безопасности автомобильной части моста через Керченский пролив.

фото: krymr.org

Согласно документации тендера, эта услуга закупалась в рамках указа президента России «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» и федерального закона «О транспортной безопасности».

В рамках тендера мост должны были обеспечить системами безопасности: сигнализацией, системой контроля и управления доступом, средствами оповещения и электроснабжения, а также системой охраны береговой линии. Услуги в рамках этого тендера оказывало федеральное государственное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта России».

Во сколько обойдутся работы по восстановлению поврежденных участков моста, пока сказать сложно. Российские власти таких подсчетов не озвучивали.

фото: ТАСС

Только содержание искусственных сооружений автодороги по мосту через Керченский пролив в этом году обошлось России, по данным российского портала госзакупок, в 13 миллионов рублей.

К сумме ущерба России от взрыва на мосту следует добавить расходы на заявленное ее властями возобновление работы Керченской паромной переправы. Ее работу, напомним, свернули вскоре после сдачи в эксплуатацию моста.

фото: krymr.org

Кто виноват?

О том, как Россия поддерживает безопасность Керченского моста, «Крым.Реалии» сообщали ранее. Акватория Черного моря вокруг Керченского моста обросла военными объектами с начала его постройки. Российские власти стянули туда боевые суда и радиотехнические системы для защиты от любых возможных угроз.

Все его сухопутные участки обнесли забором, а у подъездов к мосту – на керченском, таманском берегах и острове Тузла – установили контрольно-пропускные пункты для досмотра транспорта и граждан.

Как утверждали российские власти, мост охраняют армия и спецслужбы, боевые корабли и спецчасти Черноморского флота России. Тем не менее, заявления о неуязвимости объекта были опровергнуты реальностью.

фото: reuters

И в этом тоже есть своя часть цены произошедшего для России, считают в британской разведке.

«Этот инцидент, вероятно, близко коснется президента Путина (президента России – КР). Инцидент произошел через несколько часов после его 70-летия, Путин лично заботился о мосте и открыл его, а подрядчиком строительства был его друг детства Аркадий Ротенберг. В последние месяцы бывший охранник Путина, а ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов публично уверял в безопасности моста», – поясняют в ведомстве.

Кто и что стало причиной взрыва на Керченском мосту, достоверно неизвестно. В российских СМИ озвучивают версию о том, что к этому могли быть причастны российские спецслужбы, которые якобы конфликтуют с российскими военными из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Каких-либо подтверждений этой версии нет.

Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.

Власти Украины, которые ранее неоднократно называли Керченский мост легитимной военной целью, публично не взяли на себя ответственность за произошедшее.

Через два дня после случившегося, 10 октября, Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. От регулярных обстрелов в течение дня пострадали многие объекты энергетической инфраструктуры, связи, а также общественные пространства и гражданские учреждения, жилые дома. Украинские власти сообщили о гибели и массовых ранениях мирных жителей.

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