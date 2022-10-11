Дмитрий Гудков: В Москве в Росгвардию полетят пули 1 11.10.2022, 12:58

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Дмитрий Гудков

Политик предсказал «бунт мужиков» и гражданскую войну в РФ.

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков дал свое видение предстоящих протестов в РФ.

По его мнению, после потока гробов в Россию бунтовать начнут мужики, которые не захотят отправляться на убой в Украину.

«Думаю, что это будет протест насильственный. Как только сотрудники Росгвардии поймут, что никто не будет снимать кроссовки, чтобы с плакатиком встать на скамейку, то в ответ полетят и пули, и арматуры. Но люди будут стрелять в ответ. Это очевидно», – высказал свое мнение Гудков в интервью для YouTube-ресурса «Фабрика новостей».

Когда вооруженные россияне начнут ответную стрельбу, то силовики могут уже не захотеть разгонять людей, рискуя жизнью, считает оппозиционер.

Затем он уверенно констатировал: «В принципе все уже идет по пути гражданской войны. Если раньше я был очень осторожен в таких высказываниях, то сейчас, видимо, пора называть вещи своими именами. Гражданская война на самом деле вовсю идет. Пока она идет в холодном режиме, переходя постепенно в режим горячий».

Напомним, Дмитрий Гудков заявил, что после объявления мобилизации в РФ на войну в итоге заберут всех.

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