В Москве полицейские пришли в два хостела и увезли несколько постояльцев в пункт мобилизации 2 11.10.2022, 14:59

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Искали мужчин старше 1995 года, имеющих боевой опыт.

В Москве полицейские пришли в два хостела сети Travel Inn. Силовики искали мужчин, подходящих для мобилизации. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на администрацию хостелов.

8 и 9 октября полиция приходила в Travel Inn на улице Достоевская и в Октябрьском переулке.

«Искали мужчин старше 1995 года, имеющих боевой опыт. Тех, кто попадал под критерии, отвозили во временный пункт мобилизации на ВДНХ», — пишет RTVI.

Изданию рассказали, что «у тех, кто служил, забрали паспорта и велели на следующий день явиться с вещами». Ранее не служивших мужчин отпустили.

В хостеле в Октябрьском переулке сообщили, что во время первого визита силовика искали мужчина от 25 до 35 лет, а на следующий день их уже интересовали граждане до 45 лет.

«Два клиента хостела в возрасте 27 лет и 30 лет мобилизованы, еще один готовится к отправке», — передает издание.

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