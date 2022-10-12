Переброску эшелонов с танками Т-72А и ЗРК «Тор» из Беларуси в Россию показали на видео 12 12.10.2022, 7:40

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Техника едет с 969-й базы в Уручье.

Беларусь перебрасывает в Россию военную технику целыми эшелонами. 11 октября в Сети показали составы с танками Т-72А (от 15 до 30) с 969-й базы в Уручье под Минском и грузовиками «Урал» (до 28 единиц). Техника направлялась из Минска в Борисов, а после - в Россию.

Видео переброски опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

На записи также показали движение состава с двумя УАЗами, пятью МАЗами и пятью ЗРК «Тор», но он был отправлен из Орши еще в августе.

Происходящее явно связано с тем, что РФ израсходовала резервы своей военной техники, а нанеся массированный ракетный удар по Украине 10 октября, истратила «неприкосновенный запас».

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