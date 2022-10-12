В Херсонской области взорвали ПТУ, где жили 500 кадыровцев
- 12.10.2022, 7:51
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Боевики прибыли в Украину из Чечни, но провоевали недолго.
11 октября в сети появилось сообщение о ликвидации на севере Херсонщины пол тысячи кадыровцев.
Информация обнародована на официальной странице Facebook Дмитрия Плетенчука, пресс-офицера Николаевской ОВА.
Плетенчук утверждает, что в селе Гавриловка Бериславского района Херсонщины погибли 520 бойцов из воинских частей Кадырова, путинского наместника в Чечне.
Боевики жили в местном ПТУ. Согласно Google maps – это Гавриловское ПТУ №26, расположенное в центре села.
Пресс-офицер отмечает, что подтверждения данных он ждал 2 недели и вот теперь, когда окончательно убедился, публикует положительные новости.
Отметим, Гавриловка - село в Херсонской области, которое освободили 3 октября.
К моменту, когда в ПТУ в Гавриловке «прилетело», до ближайших позиций ВСУ было около 20-30 км.