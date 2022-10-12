В Беларуси ограничили выезд за границу 12.10.2022, 12:33

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«Палатка» приняла «законопроект».

«Депутаты палатки» на заседании 12 октября приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», где определяется порядок выдачи биометрических паспортов и вводятся ограничения на выезд из страны для определенных групп граждан. Об этом сообщила пресс-служба «палатки».

Законопроект был подготовлен в связи с введением в Беларуси с 1 сентября прошлого года биометрических документов, удостоверяющих личность. Кроме того, он вносит поправки еще в несколько действующих актов, в том числе в закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

Напомним, в новом законопроекте в список документов, на основании которых разрешен выезд или въезд в Беларусь, был официально внесен биометрический паспорт. Однако есть и другие изменения.

Что изменится

В частности, КГБ сможет ограничить белорусам выезд из страны на полгода, если он «противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.

Выезд будет запрещен и тем, в отношении кого ведется административный процесс, а решение судом пока не принято. Сюда относятся и «политические» статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее.

Сотрудникам силовых ведомств, включая гражданский персонал, можно будет выехать за пределы Беларуси только по согласованию с руководством, которое может наложить запрет «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих выезду». Если у таких лиц есть биометрический паспорт, на время службы его придется сдать в отдел кадров.

Что касается госслужащих, то порядок их выезда из Беларуси будет определять правительство.

Кроме того, все призывники, а также граждане в возрасте до 27 лет, зачисленные в запас по состоянию здоровья без прохождения срочной военной службы или службы в резерве, смогут выезжать на ПМЖ за пределы страны с согласия военкомата.

А белорусы, которые постоянно проживают за рубежом, обязаны стать там на постоянный консульский учет.

Что дальше

Теперь «совет республики» должен одобрить законопроект, а Лукашенко — подписать, потом документ уже в статусе закона официально опубликуют на Национальном правовом интернет-портале. После этого запрет на выезд сотрудников силовых ведомств без разрешения вступает в силу через два месяца, остальные изменения — сразу же после опубликования.

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